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Песков отверг трактовку Reuters условий для участия Путина в переговорах по Украине

Этот процесс должен привести к достижению целей специальной военной операции России, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, однако этот процесс должен привести к достижению целей специальной военной операции России. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters, будто Путин готов к переговорам при фиксации границ по нынешней линии фронта.

«Это не так, — оценил представитель Кремля верность информации Reuters. — Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны».

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