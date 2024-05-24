Песков отверг трактовку Reuters условий для участия Путина в переговорах по Украине

«Это не так, — оценил представитель Кремля верность информации Reuters. — Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны».