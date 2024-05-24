Казахстан готов принимать воду из Китая — Нуржигитов

«Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе. На сегодня из КНР приходит 1810 кубометров воды в секунду. В Бухтарминском водохранилище накоплено 39 млрд кубометров воды. Объект способен принять еще 10 млрд кубометров воды. Таким образом, водохраниище может принимать воду из Китая. Ситуация находится под контролем. Специалисты бассейновой инспекции и “Казводхоза” ведут круглосуточное дежурство», — сообщил министр после встречи с жителями Восточно-Казахстанской области в городе Алтай.
По информации пресс-службы ведомства, расход воды на р. Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1800 м3/с, уровень воды 557 см.
Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен до 900 м3/с.
Накануне в Китае прорвало дамбу. Уровень поступающей воды из Китая в восточный Казахстан превысил критическую отметку 21 мая. В минводы заявили, что угрозы населенным пунктам Казахстана в связи с прорывом дамбы в Китае нет.