Казахстан готов принимать воду из Китая — Нуржигитов

«Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе. На сегодня из КНР приходит 1810 кубометров воды в секунду. В Бухтарминском водохранилище накоплено 39 млрд кубометров воды. Объект способен принять еще 10 млрд кубометров воды. Таким образом, водохраниище может принимать воду из Китая. Ситуация находится под контролем. Специалисты бассейновой инспекции и “Казводхоза” ведут круглосуточное дежурство», — сообщил министр после встречи с жителями Восточно-Казахстанской области в городе Алтай.