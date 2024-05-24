Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.