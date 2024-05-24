Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Зеленского. — Прим. Ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», — сказал президент.
Путин в этом контексте отметил, что России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Для этого необходимо обратиться к конституции Украины, чтобы понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».
«Мирная конференция» в Швейцарии
Швейцария проведет
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в «очередной сходке по формуле Владимира Зеленского». Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
Позиция России по переговорам
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на «хотелках» после применения психотропных средств.
Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.