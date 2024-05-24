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Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Источник: РИА "Новости"

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Зеленского. — Прим. Ред.) закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», — сказал президент.

Путин в этом контексте отметил, что России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. Для этого необходимо обратиться к конституции Украины, чтобы понять, какие органы власти имеют право быть продленными без выборов.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

«Мирная конференция» в Швейцарии

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в «очередной сходке по формуле Владимира Зеленского». Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.

Позиция России по переговорам

В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.

Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на «хотелках» после применения психотропных средств.

Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

Путин Владимир