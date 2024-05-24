Белоруссия станет десятой страной-членом ШОС, заявил Путин

«…Хотел бы подчеркнуть, что Россия всячески способствовала вступлению Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества. Президент только что об этом говорил. Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены. И Белоруссия станет десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.