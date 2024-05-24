Глава пресс-службы правительства Калининградской области объявил об увольнении

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области ушел в отставку. О решении Дмитрий Лысков объявил в свой последний рабочий день, 24 мая.
«Я оставляю свою должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — прокомментировал он, поблагодарив журналистов за совместную работу.
Обязанности руководителя пресс-службы областного правительства будет исполнять Виктория Алтухова.
Окончательное решение о новом назначении начальника управления примет врио губернатора Алексей Беспрозванных.