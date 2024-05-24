Как работает программа материнского капитала в Крыму

«У нас на сегодняшний день более 190 тысяч мам получили сертификаты. Есть мамы, которые уже распорядились им, и те, которые еще ждут, чтобы детки подросли и, может быть, реализовать эти средства на обучение ребенка или содержание его в детском саду», — сказала Пупышева.