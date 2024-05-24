Путин назвал Украине условия для возвращения к переговорам

Зеленский прежде заявлял, что Украина не пойдет на диалог, пока не выйдет на свои границы 1991 года. Однако в конце марта этого года президент допустил, что переговоры могут начаться до этого момента с условием возвращения Киевом контроля над территориями, утраченными после февраля 2022 года. По его мнению, если это произойдет, то страны, сомневающиеся или поддерживающие Россию, перестанут это делать, и она будет готова к диалогу.