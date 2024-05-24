Учиться на ошибках. Президент направил поздравление выпускникам школ

В своем обращении глава государства отметил важность этого дня и подчеркнул, что молодежь, полная сил и решимости, является будущим нашей страны.
«В этот радостный день, когда во всех школах страны звенит последний звонок, ваши заботливые учителя и любящие родители дают вам добрые напутствия, и тысячи молодых людей, таких как вы, получают путевку в большую жизнь. Действительно, вы стоите на пороге совершенно новой жизни, перед вами открываются огромные возможности. На этом пути с вами неизменно должны быть неустанный поиск, стремление к новым высотам, смелость и вера в себя», — сказал президент.
Он также отметил, что среди выпускников есть сотни юношей и девушек, завершающих обучение с золотыми и серебряными медалями. В последние годы молодежь Нового Узбекистана ярко демонстрирует глубокие знания и способности в разных областях науки, спорта, искусства и литературы.
В настоящее время выпускников ждут многочисленные современные вузы, профессиональные школы и техникумы. В них созданы все условия, чтобы продолжить образование и получить глубокие знания.
«Дорогие мои сыновья и дочери! Вы — часть славной истории нашей Родины, великого народа, который через века пронес и сохранил свою культуру и традиции, вы — надежда и опора Нового Узбекистана. Никогда не переставайте мечтать, не бойтесь ставить большие цели, пробовать свои силы, учиться на ошибках. Наш народ смотрит на вас с большой надеждой и верит в вас», — подчеркнул глава государства.