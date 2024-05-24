Учиться на ошибках. Президент направил поздравление выпускникам школ

«В этот радостный день, когда во всех школах страны звенит последний звонок, ваши заботливые учителя и любящие родители дают вам добрые напутствия, и тысячи молодых людей, таких как вы, получают путевку в большую жизнь. Действительно, вы стоите на пороге совершенно новой жизни, перед вами открываются огромные возможности. На этом пути с вами неизменно должны быть неустанный поиск, стремление к новым высотам, смелость и вера в себя», — сказал президент.