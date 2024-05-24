Лукашенко обвинил США в гибели президента Ирана Раиси

«Мерзкая, омерзительная политика США привела к этому. Прежде всего — санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против воздушных судов, которые перевозят людей. В этом их вина в том числе. Они запрещали обслуживать этот вертолёт. Это точно», — сказал он.