Лукашенко: у Беларуси единая позиция с РФ по Украине

«Сейчас я понял (махнул рукой — Sputnik), что это все бесполезно. Что касается реальной силы на Украине. Вы знаете хорошо Украину: и до специальной военной операции общество, и сейчас там больше, чем этих сил, и каждый мнит себя героем. И силы позиции, которых мы поддерживаем и кого не поддерживаем. Опять же, там (развел руки — Sputnik) демократия. Там сегодня и среди гражданских, и среди военных желающих возглавить страну и повести ее по-новому на войну и против войны достаточно», — обрисовал ситуацию Александр Лукашенко.