Лукашенко: у Беларуси единая позиция с РФ по Украине

По его словам, истечение полномочий украинского президента Владимира Зеленского показывает, что юридической чистоты в этом вопросе нет.
«Потому, что там “глубокая демократия” (вы же понимаете). Все там задушено. Меня или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то пришивают. Вот она демократия: ни Конституционный, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоты, о которой говорил Владимир Владимирович, (Путин — Sputnik) там нет и быть не может в этой ситуации», — считает белорусский лидер.
Касаясь вопросов войны и мира Александр Лукашенко обратил внимание, что их не будут решать ни нынешний украинский президент, ни будущий.
«За океаном уже многое решено, а что не решено, будет решено потом», — выразил мнение глава белорусского государства.
В качестве примера он привел рассказ российского президента о том, как украинские власти отказались от мирного урегулирования кризиса после того, как им дали на это указку из-за границы.
После чего добавил, что ранее анализировал ситуацию с полномочиями Владимира Зеленского как президента Украины в связи с тем, что они истекли.
«Сейчас я понял (махнул рукой — Sputnik), что это все бесполезно. Что касается реальной силы на Украине. Вы знаете хорошо Украину: и до специальной военной операции общество, и сейчас там больше, чем этих сил, и каждый мнит себя героем. И силы позиции, которых мы поддерживаем и кого не поддерживаем. Опять же, там (развел руки — Sputnik) демократия. Там сегодня и среди гражданских, и среди военных желающих возглавить страну и повести ее по-новому на войну и против войны достаточно», — обрисовал ситуацию Александр Лукашенко.
После чего констатировал, что ситуация развивается так, как развивается, и очень многое определит именно текущий год.
«Поживем — увидим. Мы никуда не торопимся. Россия тем более. У нас позиция единая. Мы ее не прячем — будем работать вместе», — сказал президент Беларуси.