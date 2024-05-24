Делегация РФ призвала не политизировать работу ОКК и не искажать реальность

«Соответствующие органы РМ преподнесли это как некие учения РФ в Зоне безопасности. Проверкой боевого состояния техники всегда занималась сама ОКК, но с учетом того, что молдавская сторона заблокировала в той или иной степени действия комиссии, мы не выезжаем для осмотра миротворческих постов, а только получаем информацию от Объединенного военного командования», — сказал глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.