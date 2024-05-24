Делегация РФ призвала не политизировать работу ОКК и не искажать реальность

В делегации напомнили, что проверку военной техники в движении проводят более 30 лет — при переходе на летний или зимний сезон эксплуатации. Это ежегодные плановые работы, о чем молдавская сторона в ОКК осведомлена.
Подавать эти рутинные процедуры как некие военные учения — значит провоцировать напряжение в Зоне безопасности.
«Соответствующие органы РМ преподнесли это как некие учения РФ в Зоне безопасности. Проверкой боевого состояния техники всегда занималась сама ОКК, но с учетом того, что молдавская сторона заблокировала в той или иной степени действия комиссии, мы не выезжаем для осмотра миротворческих постов, а только получаем информацию от Объединенного военного командования», — сказал глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.