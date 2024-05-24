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Делегация РФ призвала не политизировать работу ОКК и не искажать реальность

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая — Sputnik. Российская делегация в ОКК прокомментировала требование Бюро по реинтеграции Молдовы о том, чтобы российские миротворцы отказались от проверки работоспособности бронетехники, призвав не искажать реальность и не политизировать работу ОКК.

Источник: Sputnik.md

В делегации напомнили, что проверку военной техники в движении проводят более 30 лет — при переходе на летний или зимний сезон эксплуатации. Это ежегодные плановые работы, о чем молдавская сторона в ОКК осведомлена.

Подавать эти рутинные процедуры как некие военные учения — значит провоцировать напряжение в Зоне безопасности.

«Соответствующие органы РМ преподнесли это как некие учения РФ в Зоне безопасности. Проверкой боевого состояния техники всегда занималась сама ОКК, но с учетом того, что молдавская сторона заблокировала в той или иной степени действия комиссии, мы не выезжаем для осмотра миротворческих постов, а только получаем информацию от Объединенного военного командования», — сказал глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.