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Госдеп заявил о желании Запада помочь Киеву стабилизироваться на поле боя

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Коллективный Запад хочет помочь Украине не начать переговоры с Россией, а стабилизировать свое положение на поле боя. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Источник: Reuters

Выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу, он утверждал, что российское руководство в настоящее время не заинтересовано в мире на Украине. Москва выбрала «тропу войны», полагает О’Брайен.

«И важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Он отвечал на просьбу прокомментировать высказывания президента России Владимира Путина о готовности к мирному урегулированию на Украине.

«Мы всегда заинтересованы в том, чтобы гарантировать, что, когда Украина будет готова к миру, она сможет это сделать. На условиях, которые будут являться успехом для Украины. Так что мы никогда не откажемся от такой возможности», — заявил дипломат.

«Однако сейчас мы очень сильно сконцентрированы на том, чтобы гарантировать, что Украина сможет добиться успеха как на поле боя, так и потом, когда она в конечном счете решит, что способна сделать это (начать переговоры — прим. ТАСС) с соседом на востоке», — добавил О’Брайен.

Как подчеркнул ранее Путин на пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров на высшем уровне, Москва выступает «за переговоры» по Украине и никому не запрещала их вести, в отличие от Запада.