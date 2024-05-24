Госдеп заявил о желании Запада помочь Киеву стабилизироваться на поле боя

Выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу, он утверждал, что российское руководство в настоящее время не заинтересовано в мире на Украине. Москва выбрала «тропу войны», полагает О’Брайен.
«И важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Он отвечал на просьбу прокомментировать высказывания президента России Владимира Путина о готовности к мирному урегулированию на Украине.
«Мы всегда заинтересованы в том, чтобы гарантировать, что, когда Украина будет готова к миру, она сможет это сделать. На условиях, которые будут являться успехом для Украины. Так что мы никогда не откажемся от такой возможности», — заявил дипломат.
«Однако сейчас мы очень сильно сконцентрированы на том, чтобы гарантировать, что Украина сможет добиться успеха как на поле боя, так и потом, когда она в конечном счете решит, что способна сделать это (начать переговоры — прим. ТАСС) с соседом на востоке», — добавил О’Брайен.
Как подчеркнул ранее Путин на пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров на высшем уровне, Москва выступает «за переговоры» по Украине и никому не запрещала их вести, в отличие от Запада.