Действие соглашения РФ и Японии по ликвидации ядерного оружия прекращено

«21 мая прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года», — говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года правительство России распорядилось прекратить действие соглашения с правительством Японии о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о принятом решении. Отмечалось, что документ прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года.
Целью соглашения было содействие в безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые Москва должна была сокращать в соответствии с двусторонними или многосторонними договорами, а также своими односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет — в рамках него Москва и Токио определяли приоритетные направления такого взаимодействия, обменивались информацией и результатами исследований, разрабатывали конкретные программы сотрудничества.