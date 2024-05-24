Офис Нетаньяху осудил решение суда ООН по Рафаху

Израильская наземная операция в Рафахе началась в ночь на 7 мая, спустя семь месяцев после начала войны в секторе Газа. Рафах считается последним оплотом радикального палестинского движения ХАМАС, где продолжают действовать его батальоны. Израильское руководство неоднократно подчеркивало, что операция в Рафахе необходима для достижения всех заявленных целей войны.