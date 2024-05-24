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Патриарх Кирилл подарил Башкирии копию древнейшего Евангелия

Патриарх Кирилл подарил Башкирии копию древнейшего Евангелия.

Источник: Башинформ

От всего Башкортостана благодарю Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла за подарок, который он сделал нашей республике. Он передал нам факсимильное издание Остромирова Евангелия — древнейшей рукописной книги ХI века, памятника культуры мирового значения, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Оригинал рукописи хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. А факсимильное издание мы передадим в визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Оно займет достойное место рядом с другой святыней — уникальной рукописной копией Корана Османа.

Патриарх Кирилл