Кадыров представил Даудова на должность председателя правительства Чечни

«Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями председателя правительства ЧР. Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича» — написал в своем Telegram-канале глава Чечни.
Ранее Муслим Хучиев сложил с себя полномочия премьер-министра Чечни в связи с переходом на должность помощника председателя правительства РФ.
Даудов занимал должность спикера парламента с лета 2015 года. До этого он работал руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики.