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Кадыров представил Даудова на должность председателя правительства Чечни

ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров представил на должность председателя правительства региона кандидатуру Магомеда Даудова, который ранее сложил с себя полномочия спикера парламента региона после девяти лет работы.

Источник: РИА "Новости"

«Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями председателя правительства ЧР. Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича» — написал в своем Telegram-канале глава Чечни.

Ранее Муслим Хучиев сложил с себя полномочия премьер-министра Чечни в связи с переходом на должность помощника председателя правительства РФ.

Даудов занимал должность спикера парламента с лета 2015 года. До этого он работал руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики.

Кадыров Рамзан