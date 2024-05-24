Кадыров представил Даудова на должность председателя правительства Чечни

«Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями председателя правительства ЧР. Данный пост он займет после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте. С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича» — написал в своем Telegram-канале глава Чечни.