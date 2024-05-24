Шор прокомментировал поправки в статью УК Молдавии о госизмене

В парламенте Молдавии в четверг был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие «государственная измена». В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что «враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества».
«ПДС в очередной раз закручивает гайки перед президентскими выборами. Правящая партия планирует расширить уголовную статью об измене Родине. Они вводят правила, под которые можно подогнать все что угодно. Это любые свободные мнения и высказывания, которые идут вразрез с генеральной линией ПДС», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, если поправки вступят в силу, то молдавская оппозиция лишится права заявлять о проблемах народа, поскольку их могут обвинить в дезинформации.
«Конечно, это удобно для Майи Санду и компании — сажать людей за решетку по своему желанию, наплевав на закон. Других методов, видимо, уже не осталось? Но люди в стране все видят и понимают», — полагает Лунгу.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.