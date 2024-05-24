Кишинев меняет уголовный кодекс для борьбы с неугодными, заявила оппозиция

В парламенте Молдавии накануне был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие «государственная измена». В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что «враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества».
«В традиционной манере ПДС проект был зарегистрирован и вынесен на общественные дебаты в рекордно короткие сроки, что является нарушением постановлений парламента и прозрачности принятия решений. Понимая насколько вольно трактуется закон в Молдавии, приходим к выводу, что это очередной способ борьбы с неугодными людьми. Они пытаются запугать общество, это очередная атака на плюрализм мнений, очередной репрессивный инструмент в преддверии президентских и парламентских выборов», — заявил Батрынча на брифинге.
По его словам, закон предусматривает не менее 16 дней для объявления и организации общественных обсуждений новых законопроектов.
«Проект вводит жесткие правила, согласно которым действия чиновников и граждан могут быть поставлены под подозрение в государственной измене и шпионаже. Мы понимаем, что создается новая форма борьбы с людьми, общественными и политическими организациями, с политиками, имеющими отличную от действующей власти точку зрения. Мы прекрасно понимаем, что это по-прежнему атака на плюрализм мнений и политический инструмент накануне президентских выборов», — подчеркнул вице-спикер парламента.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.