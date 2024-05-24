Вопрос легитимности Зеленского и ядерные учения. Что Путин сказал журналистам в Минске

Российский лидер подчеркнул, что Москва ядерными учениями «ничего не нагнетает», и выразил уверенность в том, что отношения РФ с Ираном существенно не изменятся после гибели иранского президента Эбрахима Раиси. ТАСС собрал основные заявления Путина.
О легитимности Зеленского
«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства Украина закончилась». Поэтому с кем Москве вести переговоры — «вопрос не праздный».
Одна из целей предстоящей конференции в Швейцарии — подтвердить легитимность Зеленского, но «эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов».
В случае возобновления переговоров Россия должна убедиться, что имеет дело с легитимными властями Украины, но определить их легитимность должна украинская сторона: «Прежде всего, думаю, что с позиций парламента, конституционного суда, ну или каких-то других органов власти».
Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине:
Мы никому не запрещали [их вести]. Мы за переговоры.
О ядерных учениях
Россия регулярно проводила ядерные учения, а теперь просто делает это вместе с Белоруссией: «Здесь нет ничего, что мы бы нарушили, нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО».
Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений.
Москва «ничего не нагнетает» ядерными учениями: «Но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности. Слаженности и посвящены учения».
О гибели Раиси
Российско-иранские отношения не должны существенно измениться после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси: «Фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми».
Сопровождавшая Раиси делегация летела на вертолетах российского производства, и они «в тех же условиях, в том же коридоре фактически пролетели без всяких проблем» (иранский президент летел на машине, выпущенной в США — прим. ТАСС).
О российско-белорусских отношениях
Развернутая в Белоруссии региональная группировка войск вместе с российской техникой и тактическим ядерным оружием обеспечивает безопасность не только республики: «Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности».
В отношениях Москвы и Минска, в частности в энергетике, «нет нерешенных вопросов». Параметры поставок газа Белоруссии согласованы на ближайшие годы, а работа над созданием общего энергорынка «идет в плановом режиме», хотя «есть между специалистами разные немножко подходы».
В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства.
О западных санкциях
Санкции Запада стимулировали развитие России и позволили ей восстановить утраченные компетенции в сфере высоких технологий и создать новые: «Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем. Но они создают для нас и определенные возможности развития».