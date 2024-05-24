Вопрос легитимности Зеленского и ядерные учения. Что Путин сказал журналистам в Минске

Москва отдает себе отчет в том, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась, а в случае возобновления переговоров с Киевом она должна убедиться в том, что имеет дело с легитимными властями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.