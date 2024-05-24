Премьер Румынии назвал молдаван румынами

Ранее премьер Румынии заявил, что молдаван и молдавского языка не существует, в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Чолаку «грубым вмешательством в том числе и во внутренние дела Молдавии».
«Молдавского языка больше нет. Молдавский язык был изобретением России, а позже, с помощью тех, кто правил Украиной и Молдавией, они навязали выдуманный язык — молдавский язык… Молдавские граждане румынского происхождения составляют большинство в Молдавии, это правда», — заявил Чолаку журналистам.
Премьер сравнил молдаван с румынскими гражданами венгерской национальности, которые из-за этого признака не перестают быть гражданами Румынии.
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.