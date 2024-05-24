США выделили пакет помощи Украине на $275 млн

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн. В него в том числе вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что очередной пакет помощи будет доставлен как можно скорее.