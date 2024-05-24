Западные СМИ отметили высокую эффективность российских средств РЭБ

В распоряжении издания есть документы Пентагона, где приводятся подробности, как российские РЭБ мешают использованию вооружения, переданных США. Например, показатель эффективности снарядов Excalibur, наводящихся с помощью GPS-технологии, за несколько месяцев 2023 года упал ниже 10%, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали применять их. Когда это оружие только начинало использоваться Киевом, оно обрело репутацию «один выстрел — одна цель», но из-за российских систем РЭБ она была разрушена. Со временем, как сказали WP анонимные американские чиновники, США просто перестали отправлять Украине эти снаряды.
Из-за средств РЭБ снизилась и эффективность авиационных бомб JDAM, но их производитель смог разработать для этих снарядов обновление, и ВСУ продолжили пользоваться ими.
Кроме того, проблемы для американского оружия, используемого ВСУ, создают и российские силы противовоздушной обороны (ПВО). Например, ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS, только появившись у украинских войск, показывали высокую точность попаданий, а потом средства ПВО России серьезно снизили ее, сбивая эти снаряды или отклоняя их от курса.
Неназванные представители командования Украины рассказали WP, что вели обсуждения с представителями США и других стран-союзников, чтобы украинскому министерству обороны помогли наладить прямой контакт с производителями вооружений, но этот процесс оказался чрезмерно сложным с бюрократической точки зрения. Все отчеты ВСУ о вооружениях продолжают идти через Пентагон, что замедляет решение проблем.
Ранее, 20 мая, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Запада нет «супероружия», которое смогло бы переломить крайне негативное для ВСУ положение дел на поле боя. Он указал, что американские ракеты ATACMS, которые очень ждал Киев, не помогают украинской армии, потому что средства ПВО РФ сбивают эти снаряды. Постпред РФ при ООН предрек аналогичную участь истребителям F-16, когда те будут переданы Киеву.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 6 мая подчеркнул, что конгрессмены США не смогут изменить ситуацию в зоне украинского конфликта, призывая наращивать поставки вооружений Украине. По словам Антонова, высказывания западных политиков становятся резче и злее по мере того, как ВС РФ продвигаются вглубь украинских территорий.
Газета The New York Times еще 12 марта сообщала, что ВС РФ превзошли ВСУ в технологиях РЭБ. Например, эти средства помогают российским войскам глушить украинские дроны, не мешая полету собственных. Кроме того, беспилотники ВСУ часто бывают очень простой конструкции и плохого качества, что только упрощает задачу российским средствам РЭБ.
Британская газета Express сообщила про опасения представителей НАТО из-за новых российских установок РЭБ. По данным издания, западные спецслужбы подозревают, что «сверхсекретное российское электронное оружие» может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на самолетах и кораблях на восточном фланге альянса.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.