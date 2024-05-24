Западные СМИ отметили высокую эффективность российских средств РЭБ

В распоряжении издания есть документы Пентагона, где приводятся подробности, как российские РЭБ мешают использованию вооружения, переданных США. Например, показатель эффективности снарядов Excalibur, наводящихся с помощью GPS-технологии, за несколько месяцев 2023 года упал ниже 10%, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали применять их. Когда это оружие только начинало использоваться Киевом, оно обрело репутацию «один выстрел — одна цель», но из-за российских систем РЭБ она была разрушена. Со временем, как сказали WP анонимные американские чиновники, США просто перестали отправлять Украине эти снаряды.