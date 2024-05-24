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Захарова назвала конференцию в Швейцарии очередным надувательством США

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии — это очередное «надувалово», придуманное госдепартаментом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Что касается упомянутого Кулебой (главой МИД Украины — ред.) “саммита мира” в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить “мирную конференцию” те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?» — написала Захарова.

Комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что якобы президент России Владимир Путин пытается сорвать женевскую конференцию и «боится ее успеха», Захарова отметила — «врет Кулебище, как дышит — нервно».

Она напомнила, что, как заявлял президент России, страна никогда не отказывалась от переговоров, с апреля 2022 года, когда по требованию Британии киевский режим заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил, а данный тезис звучал в «тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России».

«Напомню, Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая “формула мира”», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

Захарова Мария
дипломатия