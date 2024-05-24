Захарова назвала конференцию в Швейцарии очередным надувательством США

«Что касается упомянутого Кулебой (главой МИД Украины — ред.) “саммита мира” в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить “мирную конференцию” те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?» — написала Захарова.
Комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что якобы президент России Владимир Путин пытается сорвать женевскую конференцию и «боится ее успеха», Захарова отметила — «врет Кулебище, как дышит — нервно».
Она напомнила, что, как заявлял президент России, страна никогда не отказывалась от переговоров, с апреля 2022 года, когда по требованию Британии киевский режим заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил, а данный тезис звучал в «тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России».
«Напомню, Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая “формула мира”», — заключила официальный представитель МИД РФ.
Швейцария проведет