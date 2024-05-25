Генсек НАТО призвал снять ограничения на удары западным оружием по России

«Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», — сказал он.