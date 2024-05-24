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Трамп заявил о лидирующей роли Путина и Си Цзиньпина в мировой политике

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, слова которого передает The Washington Post.

Источник: РИА "Новости"

«Они все на первых ролях, нравится вам это или нет», — сказал Трамп.

24 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене лишились уважения на мировой арене.

18 мая координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают за ними внимательно следить.

Днем ранее Трамп заявил, что укрепление российско-китайских связей может вызвать проблемы для Вашингтона.

До этого Трамп сказал, что Путин и Си Цзиньпин хотят блага для своей страны в отличие от Байдена.

Трамп Дональд
Путин Владимир