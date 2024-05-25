В Молдавии готовятся к репрессиям, заявил депутат

«Это — открытые репрессии на основе сфабрикованных дел против тех, кто законно выступает против диктата Запада и Румынии, а также за дружбу с Россией и евразийскую интеграцию. На этом фоне заклинания деятелей молдавской власти о том, будто в Молдове царит демократия смотрятся издевательством и какой-то цирковой клоунадой. Перед нами — диктатура и, не дай Бог, война», — сказал Сафонов в беседе с РИА Новости.