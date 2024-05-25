В Молдавии готовятся к репрессиям, заявил депутат

В парламенте Молдавии в четверг был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие «государственная измена». В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что «враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества».
«Это — открытые репрессии на основе сфабрикованных дел против тех, кто законно выступает против диктата Запада и Румынии, а также за дружбу с Россией и евразийскую интеграцию. На этом фоне заклинания деятелей молдавской власти о том, будто в Молдове царит демократия смотрятся издевательством и какой-то цирковой клоунадой. Перед нами — диктатура и, не дай Бог, война», — сказал Сафонов в беседе с РИА Новости.
Депутат ПМР также уточнил, что в Молдавии установлена прорумынская националистическая диктатура, а демократия уничтожена. По его словам, власть в Кишиневе получила карт-бланш от коллективного Запада и Румынии на любое попрание прав человека.
«Партия власти, запретив оппозиционные СМИ, заблокировав российские интернет-ресурсы, устранив с предвыборных дистанций самых популярных претендентов на посты мэров городов, решила теперь, видимо, бросить незадолго до президентских выборов в тюрьмы всех несогласных», — отметил Сафонов.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.