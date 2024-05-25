Гуцул обжалует решения Совета регионального развития Гагаузии

«Тотальная узурпация власти, полное игнорирование руководства автономии и особого правового статуса Гагаузии уже стали фирменным стилем Санду и партии “Действие и солидарность”. Но сегодня эта власть пошла еще дальше и не допустила меня к участию в учредительном заседании Cовета регионального развития Гагаузии, членом которого я являюсь… Все решения, принятые в ходе сегодняшнего заседания, будут нами обжалованы как незаконные и нелегитимные», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.