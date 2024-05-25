«Первый вопрос: “Вы людей покормили?” Экс-глава Минздрава Караник рассказал, о чем волновался Лукашенко, когда болел коронавирусом

— И когда мы закончили… Знаете, вот человек, у которого впереди очень много запланировано, его состояние вносит коррективы и ему достаточно тяжело эти планы выработать, потому что эта болезнь хоть и не ярко выраженная, но все равно это серьезная болезнь… Он, когда вышел и увидел нас, — меня, главного врача клиники, где обследовался, завотделения… Знаете, какой был первый вопрос к своему управляющему? «Вы людей покормили?».