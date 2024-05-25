«Первый вопрос: “Вы людей покормили?” Экс-глава Минздрава Караник рассказал, о чем волновался Лукашенко, когда болел коронавирусом

Губернатор Гродненской области и экс-министр здравоохранения Владимир Караник рассказал в эфире передачи «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1», о чем переживал президент Алекандр Лукашенко, когда в 2020 году заболел коронавирусом.
— Что для меня характеризует, как человека? Я уже не открою врачебную тайну — президент признал, что он в 2020 году переболел ковидом. Был период, когда мы все-таки уговорили его хотя бы обследоваться, хотя бы провести необходимые тесты для того, чтобы определиться, что делать дальше, — поделился Караник.
К слову, Александр Лукашенко переболел коронавирусом дважды, и оба раза перенес ковид на ногах.
Экс-глава Минздрава рассказал, что необходимые обследования пришлось проводить поздно вечером, так график главы государства не позволял иного.
— И когда мы закончили… Знаете, вот человек, у которого впереди очень много запланировано, его состояние вносит коррективы и ему достаточно тяжело эти планы выработать, потому что эта болезнь хоть и не ярко выраженная, но все равно это серьезная болезнь… Он, когда вышел и увидел нас, — меня, главного врача клиники, где обследовался, завотделения… Знаете, какой был первый вопрос к своему управляющему? «Вы людей покормили?».
Экс-глава Минздрава отметил, что такое отношение президента говорит о том, какой он человек.