Призыв Столтенберга — это ничто иное, как попытка коллективного Запада запугать Россию и оказать на нее давление, заявил Смирнов РИА Новости.
По его словам, это происходит на фоне успешного продвижения российской армии и усиления позиции Москвы в случае возможных переговоров.
Собеседник агентства отметил, что ВСУ уже наносят удары западным оружием по российской территории, в том числе с помощью террористов. Он добавил, что в случае стратегической опасности РФ примет меры, предусмотренные ее военной доктриной.
Москва жестко ответит, если Запад разрешит Украине бить по территории России, уверен немецкий профессор Герхард Манготт. По его словам, такой шаг спровоцирует дальнейшую эскалацию и сделает ситуацию неконтролируемой.