Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие ВСУ

Как сообщили собеседники газеты, страны Евросоюза (ЕС) несколько месяцев обсуждали возможную покупку оружия для Киева. Было достигнуто согласие отправлять по два миллиарда евро в год из российских активов, которые хранятся на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Тем не менее, Венгрия проголосовала против, когда было необходимо единогласное решение.