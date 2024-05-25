Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине

Ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что половина мира работает над тем, чтобы «отстаивать мир». Но для этого, по ее словам, нужен президент России. Он, по мнению главы немецкого МИД, «совсем не желает говорить», что показали недавние учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру.
«Нам говорят (в МИД Германии. — Прим. ред.), что (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин не хочет вести переговоры (по Украине. — Прим. ред.). <…> Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет», — заметила она.
В подтверждение своих слов Вагенкнехт показала статьи немецкоязычных СМИ, посвященных заявлениям Путина о готовности России к мирным переговорам на основе сложившихся на поле боя реалий.
Немецкий политик подчеркнула, что военная помощь Германии Киеву, за которую выступают Бербок и министр обороны Борис Писториус, представляет собой лишь преступную трату денег.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы положить ему (конфликту на Украине. — Прим. ред.) конец. И это произойдет не за счет поставок все большего и большего количества оружия, а только путем переговоров», — уверена Вагенкнехт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
Накануне российский лидер также напомнил, что Москва выступает за переговоры по Украине. Как отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле.