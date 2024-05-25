Почитай газеты. В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине

Накануне российский лидер также напомнил, что Москва выступает за переговоры по Украине. Как отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле.