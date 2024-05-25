В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями

«Разведывательные и ударно-разведывательные беспилотники НАТО, барражирующие в нейтральных водах над Черным морем, мы можем и должны сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями», — сказал РИА Новости Юхин.
Он отметил, что самолеты и беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО собирают информацию, которая затем передается ВСУ для нанесения ракетных ударов по Крыму, в том числе ракетами, предоставленными украинским войскам странами Запада.
Кроме того, по словам эксперта, их также задействуют для наводки при атаках на цель.