В Крыму предложили объявить дроны разведки НАТО законными целями

«Разведывательные и ударно-разведывательные беспилотники НАТО, барражирующие в нейтральных водах над Черным морем, мы можем и должны сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями», — сказал РИА Новости Юхин.