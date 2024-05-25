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Столтенберг: НАТО может применить пятую статью договора при кибератаке

Североатлантический альянс может применить военные действия в случае серьезной кибератаки на одну из стран-участниц. Это следует из высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Источник: Комсомольская правда

«Если они будут серьезными,… то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал Столтенберг в интервью изданию Economist.

Напомним, пятая статья Североатлантического договора предусматривает применение всеми странами альянса действий, в том числе и военных, в случае нападения на одну из них.

Также Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, дать Киеву разрешение на нанесение ударов по территории Российской Федерации при помощи переданного Западом оружия. Речь идет об объектах, находящихся на признанной на международном уровне территории России.

Ранее генсек альянса заявил, что среди стран НАТО нет понимания, когда Украина может быть членом НАТО.

НАТО