Глава Пентагона вернулся к своим обязанностям

Во время процедуры его работу выполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Изменений в графике Остина после процедуры не будет.
До этого сообщалось, что глава Пентагона 25 мая передаст свои полномочия заместителю на время операции.
Согласно пресс-релизу ведомства, временный отход Остина от дел был связан с «плановой, элективной нехирургической минимально инвазивной процедурой», связанной с заболеванием мочевого пузыря.
До этого американский сенатор раскритиковал Пентагон за сокрытие информации о здоровье главы ведомства.
1 января Остин был госпитализирован с осложнениями после операции. 7 января издание Politico со ссылкой на двух чиновников сообщило, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина.
29 января он вернулся в Пентагон после продлившегося около месяца лечения рака простаты.