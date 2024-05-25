Посол РФ Антонов указал на незаинтересованность США в мире на Украине

«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России четко и однозначно подтвердило готовность к переговорам», — говорится в комментарии Антонова, который распространило посольство в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что в США признают, что не намерены «пока что» призывать киевский режим соглашаться на мирное урегулирование и намекают, что могут позволить Украине наносить удары ракетами вглубь России. Антонов призвал американскую сторону «признать ситуацию “на земле”, прекратить попытки продлить агонию прирученного режима, отказаться от иллюзорных планов нанести нам стратегическое поражение».
«Никто в Вашингтоне даже не задумывается о будущем российско-американских отношений. Перспективы таковых здесь продолжают выжигаться», — добавил Антонов в заключении.
Ранее, 24 мая, сообщалось, что США выделили Украине новую партию оружия на $275 млн. Как уточняется в заявлении, распространенном главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, помощь из предыдущих пакетов уже доставлена на линию фронта.
В конгрессе США 22 мая продемонстрировали карту территории России с зоной, которой могут достичь американские ракеты ATACMS, находящиеся на вооружении Украины, и призвали американского госсекретаря Энтони Блинкена разрешить Киеву наносить удары по российской территории с помощью оружия Вашингтона. В тот же день группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США.
20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны не разрешают ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Он также сообщил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании западного оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее по территории России.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.