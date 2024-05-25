Посол РФ Антонов указал на незаинтересованность США в мире на Украине

«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России четко и однозначно подтвердило готовность к переговорам», — говорится в комментарии Антонова, который распространило посольство в своем Telegram-канале.