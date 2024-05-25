Президент ОАЭ отправится 30 мая в Китай с государственным визитом

В ходе визита президент ОАЭ проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает агентство, лидеры двух стран обсудят «двусторонние отношения, пути укрепления сотрудничества и совместной работы в экономической, культурной и других областях всестороннего стратегического партнерства ОАЭ и Китая».