Президент ОАЭ отправится 30 мая в Китай с государственным визитом

В ходе визита президент ОАЭ проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает агентство, лидеры двух стран обсудят «двусторонние отношения, пути укрепления сотрудничества и совместной работы в экономической, культурной и других областях всестороннего стратегического партнерства ОАЭ и Китая».
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также примет участие в Форуме китайско-арабского сотрудничества и праздничных мероприятиях, посвященных 40-летию установления дипломатических отношений между Пекином и Абу-Даби.
28 мая президент ОАЭ совершит двухдневный визит в Южную Корею по приглашению президента республики Юн Сок Ёля.