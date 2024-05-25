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Президент ОАЭ отправится 30 мая в Китай с государственным визитом

ДУБАЙ, 25 мая. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетит Китай с государственным визитом, который начнется 30 мая. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Источник: РИА "Новости"

В ходе визита президент ОАЭ проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает агентство, лидеры двух стран обсудят «двусторонние отношения, пути укрепления сотрудничества и совместной работы в экономической, культурной и других областях всестороннего стратегического партнерства ОАЭ и Китая».

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также примет участие в Форуме китайско-арабского сотрудничества и праздничных мероприятиях, посвященных 40-летию установления дипломатических отношений между Пекином и Абу-Даби.

28 мая президент ОАЭ совершит двухдневный визит в Южную Корею по приглашению президента республики Юн Сок Ёля.