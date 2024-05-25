Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении

«Некоторые могут назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа будет единой. Вот почему я полностью посвятил себя богу», — сказал Моди.
С его слов, бог руководит им в выполнении значительного объема работы, но «не раскрывает своих карт, просто продолжает заставлять меня что-то делать».
В Индии завершаются парламентские выборы. Они проходят в несколько этапов: начались в середине апреля и закончатся в начале июня. Главный претендент на победу — правящая националистическая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с 73-летним Моди. Если его партия победит, начнется его третий премьерский срок.
Моди пообещал поднять Индию с пятого на третье место в рейтинге крупнейших экономик мира, а также увеличить ВВП страны до $5 трлн к 2027 году, превратив Индию в развитую страну к 2047-му, когда это государство будет отмечать 100-летие независимости.
Международные наблюдатели критикуют Моди, считая, что при нем демократия в Индии пришла в упадок, писала Financial Times. Оппозиция критикует его за недавние приговоры против нескольких политиков и неослабевающее давление на оппозиционные партии и независимых журналистов.
Кроме того, Моди обвиняют в нежелании противостоять насилию в штате Гуджарат, который он возглавлял с 2001 по 2014 год. Там в 2002 году прошли беспорядки, погибли более 1 тыс. человек, в основном мусульмане.