Ричмонд
+21°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У России нет причин обсуждать «формулу мира» Зеленского, заявил Полянский

ООН, 25 мая — РИА Новости. Так называемая «формула мира» Владимира Зеленского представляет собой нереалистичный ультиматум России, и у Москвы нет ни единой причины его обсуждать, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: Reuters

Единственной платформой, которую киевский режим готов обсуждать с остальными сторонами, является так называемая «формула Зеленского», которая абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное, идее о том, что Украина способна нанести поражение России.

Дмитрий Полянский
зампостпреда РФ при ООН

Как отметил дипломат, подобная постановка вопроса представляет собой «определенного рода ультиматум, и нет абсолютно ни одной причины в мире, чтобы кто-либо его обсуждал».

«Особенно мы», — добавил Полянский.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

ООН
дипломатия