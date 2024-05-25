Единственной платформой, которую киевский режим готов обсуждать с остальными сторонами, является так называемая «формула Зеленского», которая абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное, идее о том, что Украина способна нанести поражение России.
Как отметил дипломат, подобная постановка вопроса представляет собой «определенного рода ультиматум, и нет абсолютно ни одной причины в мире, чтобы кто-либо его обсуждал».
«Особенно мы», — добавил Полянский.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.