Президент Туркмении заявил о намерении и дальше сотрудничать с РФ

«Мы намерены и впредь активно взаимодействовать с Российской Федерацией по самому широкому спектру направлений», — цитирует Бердымухамедова официальная газета «Нейтральный Туркменистан».
На встрече был отмечен стратегический и многогранный характер отношений Туркмении и России, основанных на принципах искренней дружбы, доверия и равноправия и успешно развивающихся по всем направлениям. В качестве примера продуктивных двусторонних связей были приведены прямые контакты между Туркменией и субъектами РФ — Татарстаном, Астраханской областью, Санкт-Петербургом и другими регионами. Стороны отметили эффективное взаимодействие в торгово-экономической и научно-технической сферах, топливно-энергетическом секторе, судостроении, агрокомплексе, текстильной промышленности, транспорте.
В ходе переговоров особо был выделено сотрудничество парламентариев двух стран. Отмечалось, что за последние годы налажен устойчивый диалог между представителями законодательной власти, продолжается работа по выработке эффективных механизмов профессионального общения, на регулярной основе осуществляется обмен опытом в области законотворчества. Также стороны обсудили партнерство в области образования, науки, здравоохранения и культуры.
Мишустин посетил Ашхабад для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ. Оно прошло 24 мая. Туркмения является ассоциированным членом СНГ.