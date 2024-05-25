Президент Туркмении заявил о намерении и дальше сотрудничать с РФ

На встрече был отмечен стратегический и многогранный характер отношений Туркмении и России, основанных на принципах искренней дружбы, доверия и равноправия и успешно развивающихся по всем направлениям. В качестве примера продуктивных двусторонних связей были приведены прямые контакты между Туркменией и субъектами РФ — Татарстаном, Астраханской областью, Санкт-Петербургом и другими регионами. Стороны отметили эффективное взаимодействие в торгово-экономической и научно-технической сферах, топливно-энергетическом секторе, судостроении, агрокомплексе, текстильной промышленности, транспорте.