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Лукашенко: Беларусь нацелена на углубление дружественных отношений с Иорданией

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II c национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2023

Беларусь высоко оценивает усилия Иордании по поддержанию мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и приветствует инициативы Короля Абдаллы II по сохранению безопасности в стране и соседних государствах, подчеркнул белорусский лидер.

«Мы нацелены на углубление дружественных, взаимоуважительных отношений с вашей страной и развитие всестороннего белорусско-иорданского сотрудничества, — констатировал Александр Лукашенко. — Убежден, с учетом значительного потенциала дальнейшей интенсификации связей в сферах общего интереса мы сможем открыть новую страницу в отношениях Минска и Аммана».

Президент Беларуси пожелал Королю Иордании крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях на пользу королевства, а народу Иордании — процветания и благополучия.

Лукашенко Александр