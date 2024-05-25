Лукашенко: Беларусь нацелена на углубление дружественных отношений с Иорданией

Беларусь высоко оценивает усилия Иордании по поддержанию мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и приветствует инициативы Короля Абдаллы II по сохранению безопасности в стране и соседних государствах, подчеркнул белорусский лидер.
«Мы нацелены на углубление дружественных, взаимоуважительных отношений с вашей страной и развитие всестороннего белорусско-иорданского сотрудничества, — констатировал Александр Лукашенко. — Убежден, с учетом значительного потенциала дальнейшей интенсификации связей в сферах общего интереса мы сможем открыть новую страницу в отношениях Минска и Аммана».
Президент Беларуси пожелал Королю Иордании крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях на пользу королевства, а народу Иордании — процветания и благополучия.