Столтенберг выступил против создания единой армии Евросоюза

Столтенберг мотивировал это тем, что объединенная европейская армия будет дублировать функции НАТО.
«ЕС не может заменить НАТО», — сказал он, добавив, что в то же время альянс приветствует увеличение расходов ЕС на оборону и указав, что основной «командной структурой» должна оставаться НАТО.
Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский Союз сформировать собственные вооруженные силы. По его словам, они смогут сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.
Напомним, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял о необходимости создания Европейских вооруженных сил для обеспечения безопасности ЕС еще два года назад.