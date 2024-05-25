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Столтенберг выступил против создания единой армии Евросоюза

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддерживает идею создания объединенной армии стран Евросоюза. Об этом он сказал в интервью интервью изданию Economist.

Источник: Комсомольская правда

Столтенберг мотивировал это тем, что объединенная европейская армия будет дублировать функции НАТО.

«ЕС не может заменить НАТО», — сказал он, добавив, что в то же время альянс приветствует увеличение расходов ЕС на оборону и указав, что основной «командной структурой» должна оставаться НАТО.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский Союз сформировать собственные вооруженные силы. По его словам, они смогут сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Напомним, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял о необходимости создания Европейских вооруженных сил для обеспечения безопасности ЕС еще два года назад.

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