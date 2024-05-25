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НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе — в Грузии и Молдавии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

Источник: © РИА Новости

«Вашингтон уже давно отрабатывает методы гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной “IT-армии”, осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов», — сказал он.

По словам собеседника агентства, известно и о «командировании в Киев целых подразделений западных спецслужб и вооруженных сил».

«Не секрет, что альянс формирует целую сеть киберлабораторий по периметру российских границ в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе — в Грузии и Молдавии. Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения (буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag), в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере», — заключил дипломат.

НАТО