НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД

«Вашингтон уже давно отрабатывает методы гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной “IT-армии”, осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов», — сказал он.
По словам собеседника агентства, известно и о «командировании в Киев целых подразделений западных спецслужб и вооруженных сил».
«Не секрет, что альянс формирует целую сеть киберлабораторий по периметру российских границ в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе — в Грузии и Молдавии. Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения (буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag), в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере», — заключил дипломат.