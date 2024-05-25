НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД

«Не секрет, что альянс формирует целую сеть киберлабораторий по периметру российских границ в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе — в Грузии и Молдавии. Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения (буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag), в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере», — заключил дипломат.