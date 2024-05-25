Лукашенко поздравил президента Мавритании с Днем Африки

«Рассчитываю на вашу поддержку в качестве председателя Африканского союза белорусских партнерских инициатив и приглашаю посетить Минск с официальным визитом для обсуждения широкого круга вопросов международной и региональной повесток», — приводит пресс-служба президента Белоруссии текст поздравления, направленного ульд Газвани по случаю Дня Африки.
Лукашенко в лице мавританского президента поздравил всех руководителей государств и правительств Африки, подчеркнув существенную роль Африки в жизни всей планеты. Президент отметил готовность Белоруссии плодотворно сотрудничать с Африканским союзом и его государствами-членами, а также внести свой вклад в успех Африканского ренессанса, поддерживать права народов на самоопределение и защиту своего суверенитета. Лукашенко подтвердил открытость Минска к любым формам взаимодействия, включая участие в работе Ассамблеи Африканского союза.
Президент Белоруссии напомнил, что взаимодействие Минска со странами Африки с каждым годом расширяется. «Главный акцент мы делаем на поддержке в углублении компетенций в промышленности, сельском хозяйстве, создании новых рабочих мест, организации медицинской помощи, обеспечении продовольственной безопасности, подготовке кадров по широкому спектру направлений», — отметил Лукашенко.