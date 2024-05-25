Лукашенко поздравил президента Мавритании с Днем Африки

Лукашенко в лице мавританского президента поздравил всех руководителей государств и правительств Африки, подчеркнув существенную роль Африки в жизни всей планеты. Президент отметил готовность Белоруссии плодотворно сотрудничать с Африканским союзом и его государствами-членами, а также внести свой вклад в успех Африканского ренессанса, поддерживать права народов на самоопределение и защиту своего суверенитета. Лукашенко подтвердил открытость Минска к любым формам взаимодействия, включая участие в работе Ассамблеи Африканского союза.