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Вениамин Кондратьев поздравил кубанских выпускников с последним звонком

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил выпускников кубанских школ с последним звонком.

Праздничные слова глава региона опубликовал в своём Телеграм-канале 25 мая.

«Для каждого — школа останется местом первой дружбы и привязанности, где педагоги всегда будут любить и ждать», — написал губернатор.

Вениамин Кондратьев рассказал, что в этом году в регионе насчитывается более 100 тысяч выпускников. Он пожелал бывшим школьникам удачи на экзаменах.

«Будем рады, если наши выпускники останутся здесь и выберут кубанские вузы и ссузы для продолжения образования, будут жить и работать на родной земле», — подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее выпускников с окончанием школы поздравила вице-губернатор Анна Минькова.