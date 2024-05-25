Вениамин Кондратьев поздравил кубанских выпускников с последним звонком

Праздничные слова глава региона опубликовал в своём Телеграм-канале 25 мая.
«Для каждого — школа останется местом первой дружбы и привязанности, где педагоги всегда будут любить и ждать», — написал губернатор.
Вениамин Кондратьев рассказал, что в этом году в регионе насчитывается более 100 тысяч выпускников. Он пожелал бывшим школьникам удачи на экзаменах.
«Будем рады, если наши выпускники останутся здесь и выберут кубанские вузы и ссузы для продолжения образования, будут жить и работать на родной земле», — подчеркнул глава региона.
Напомним, ранее выпускников с окончанием школы поздравила вице-губернатор Анна Минькова.