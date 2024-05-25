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Усть-Кутский район объединят в муниципальный округ в 2025 году

Это позволит привлечь на территорию значимые проекты и субсидии.

Источник: Администрация Усть-Кутского района

В следующем году Усть-Кутский район Иркутской области объединится в муниципальный округ. Вопрос о едином управлении всех администраций района обсуждался более 10 лет. К настоящему моменту изучены юридические тонкости этой процедуры, проведены встречи с главами и депутатами. Об этом сообщил глава Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

— Объединив район и все его образования мы получим новые возможности для привлечения на территорию значимых проектов и субсидий, как федерального, так и регионального значения. Но главное — все вопросы будет решать единый орган власти, — отметил Анисимов.

Также, в каждом из поселений района пройдут встречи с местными жителями, где они смогу выразить мнение по данному вопросу.

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