Усть-Кутский район объединят в муниципальный округ в 2025 году

В следующем году Усть-Кутский район Иркутской области объединится в муниципальный округ. Вопрос о едином управлении всех администраций района обсуждался более 10 лет. К настоящему моменту изучены юридические тонкости этой процедуры, проведены встречи с главами и депутатами. Об этом сообщил глава Усть-Кутского района Сергей Анисимов.