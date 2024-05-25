Песков опроверг сообщения о том, что в России может быть новая волна мобилизации

Напомним, Путин говорил, что призванные на службу в рамках мобилизации отлично проявили себя в зоне спецоперации, а после этого на службу по контракту в армию поступило 486 тысяч добровольцев. Ежедневно по всей стране в военкоматы приходит до полутора тысяч добровольцев, поэтому никакой необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет, отметил он.