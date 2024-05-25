Песков опроверг сообщения о том, что в России может быть новая волна мобилизации

Таким образом Песков прокомментировал публикацию Financial Times о том, что России якобы придется снова прибегнуть к мобилизации к концу этого или началу следующего года.
«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев», — отметил пресс-секретарь в беседе с РИА Новости.
Представитель Кремля также напомнил о заявлениях президента Владимира Путина, который неоднократно говорил, что по мнению военных, потребности в проведении мобилизации нет.
Напомним, Путин говорил, что призванные на службу в рамках мобилизации отлично проявили себя в зоне спецоперации, а после этого на службу по контракту в армию поступило 486 тысяч добровольцев. Ежедневно по всей стране в военкоматы приходит до полутора тысяч добровольцев, поэтому никакой необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет, отметил он.