Песков прокомментировал слухи о планах мобилизации в России

Информацию о том, что России к концу текущего года или началу следующего нужно будет прибегнуть к мобилизации, распространило британское издание Financial Times. Песков ответил на это, напомнив слова президента России Владимира Путина о том, что потребности в мобилизации в стране нет.
«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности (в мобилизации — Sputnik) нет».
О том, что необходимости мобилизации в России нет, Владимир Путин заявлял еще в декабре 2023 года во время прямой линии, совмещенной с большой пресс конференцией.
Тогда российский лидер отметил, что в день в военкоматы по всей стране приходит до полутора тысяч добровольцев.
Частичная мобилизация
21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Тогда он уточнил, что речь именно о частичной мобилизации, что означает призыв на военную службу только тех граждан, что сейчас состоят в запасе.
Владимир Путин заверил, что все мобилизованные перед отправкой в части будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
Позже российский лидер рассказал, что мобилизованные отлично воюют в зоне проведения специальной военной операции, некоторые них уже получили звание Героя России.