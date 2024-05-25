Литва и страны Балтии создадут «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией

Глава МВД Литвы Агне Билотайте провела встречу с министрами внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии, по итогам которой было объявлено о планах создания «стены дронов», которая пройдет от Норвегии до Польши для защиты приграничных зон с помощью беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба литовского МВД. По словам госпожи Билотайте, Россия и Белоруссия постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» государств в регионе, потому этим странам необходимо усилить безопасность на границе.