Литва и страны Балтии создадут «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией

«Весь регион сталкивается с аналогичными угрозами, координируемыми Россией и Белоруссией: инструментализацией миграции, кибератаками, дезинформацией, саботажем критически важной инфраструктуры и другими гибридные угрозами», — сказала Билотайте.
По ее словам, усилия по отражению таких угроз должны быть совместными, потому странам необходимо провести учения по отработке эвакуации населения в региональном масштабе, а также создать внешнюю защиту границы ЕС с помощью беспилотников.
«Это совершенно новая вещь — дроновая граница от Норвегии до Польши, целью которой будет защита нашей границы с помощью дронов и других технологий. Не только физическая инфраструктура, системы наблюдения, но и использование дронов и других технологий, которые позволили бы нам также защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду», — заявила глава МВД Литвы.
В начале мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в стране Ленара Салимуллина. Эстония обвиняет Россию в помехах сигнала GPS в регионе, обвинения были переданы российскому дипломату. Сообщалось, что своими действиями Россия нанесла серьезный ущерб авиасообщению в регионе. Например, сбои в работе GPS привели к остановке полетов между Хельсинки и Тарту.
Аналогичные обвинения в адрес России 5 мая выдвинула министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она заявила, что за последний год власти Финляндии получили сотни сообщений о помехах в работе GPS от финских пилотов, в частности в Финском заливе.