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Литва и страны Балтии создадут «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией

Глава МВД Литвы Агне Билотайте провела встречу с министрами внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии, по итогам которой было объявлено о планах создания «стены дронов», которая пройдет от Норвегии до Польши для защиты приграничных зон с помощью беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба литовского МВД. По словам госпожи Билотайте, Россия и Белоруссия постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» государств в регионе, потому этим странам необходимо усилить безопасность на границе.

Источник: РИА "Новости"

«Весь регион сталкивается с аналогичными угрозами, координируемыми Россией и Белоруссией: инструментализацией миграции, кибератаками, дезинформацией, саботажем критически важной инфраструктуры и другими гибридные угрозами», — сказала Билотайте.

По ее словам, усилия по отражению таких угроз должны быть совместными, потому странам необходимо провести учения по отработке эвакуации населения в региональном масштабе, а также создать внешнюю защиту границы ЕС с помощью беспилотников.

«Это совершенно новая вещь — дроновая граница от Норвегии до Польши, целью которой будет защита нашей границы с помощью дронов и других технологий. Не только физическая инфраструктура, системы наблюдения, но и использование дронов и других технологий, которые позволили бы нам также защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду», — заявила глава МВД Литвы.

Она уточнила, что беспилотная граница будет создана за счет средств Евросоюза. По ее словам, Литва уже планирует усилить безопасность на границе с помощью беспилотников, погранслужба республики недавно создала специальное подразделение беспилотных летательных средств, а также закупает дополнительные дроны и системы для борьбы с ними.

В начале мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в стране Ленара Салимуллина. Эстония обвиняет Россию в помехах сигнала GPS в регионе, обвинения были переданы российскому дипломату. Сообщалось, что своими действиями Россия нанесла серьезный ущерб авиасообщению в регионе. Например, сбои в работе GPS привели к остановке полетов между Хельсинки и Тарту.

Аналогичные обвинения в адрес России 5 мая выдвинула министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она заявила, что за последний год власти Финляндии получили сотни сообщений о помехах в работе GPS от финских пилотов, в частности в Финском заливе.