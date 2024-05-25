Молдова получит от Австрии два миллиона евро на сокращение уровня бедности

«Благодарю Йоханнеса Рауха за безоговорочную и постоянную поддержку, оказываемую нашей стране, за прекрасное сотрудничество в социальном плане. Мы намерены продолжать сотрудничество посредством новых проектов помощи, обмена опытом и укрепления потенциала общественных организаций», — заявил Алексей Бузу.
Грант предоставлен на разработку мер по сокращению и предотвращению бедности или смягчению отрицательных социально-экономических последствий кризисов для социально уязвимых групп. В программу включены услуги по уходу и здравоохранению.
«Она включает социальные меры для людей с ограниченными возможностями, меры по борьбе с детской бедностью, по предотвращению и борьбе с гендерным насилием. Предусмотрены шаги по социальной защищенности уязвимых и малоимущих слоев населения и расширению систем социальной защиты», — отмечает ведомство.
Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу находился с рабочим визитом в Вене с 22 по 24 мая.