Молдова получит от Австрии два миллиона евро на сокращение уровня бедности

«Она включает социальные меры для людей с ограниченными возможностями, меры по борьбе с детской бедностью, по предотвращению и борьбе с гендерным насилием. Предусмотрены шаги по социальной защищенности уязвимых и малоимущих слоев населения и расширению систем социальной защиты», — отмечает ведомство.