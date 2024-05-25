Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова получит от Австрии два миллиона евро на сокращение уровня бедности

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. На проведение новой программы поддержки по сокращению уровня бедности Республика Молдова получит от правительства Австрии два миллиона евро, об этом по завершении встречи в Вене с министром социальной защиты страны Йоханнесом Раухом сообщил глава отраслевого молдавского министерства Алексей Бузу.

Источник: Sputnik.md

«Благодарю Йоханнеса Рауха за безоговорочную и постоянную поддержку, оказываемую нашей стране, за прекрасное сотрудничество в социальном плане. Мы намерены продолжать сотрудничество посредством новых проектов помощи, обмена опытом и укрепления потенциала общественных организаций», — заявил Алексей Бузу.

Грант предоставлен на разработку мер по сокращению и предотвращению бедности или смягчению отрицательных социально-экономических последствий кризисов для социально уязвимых групп. В программу включены услуги по уходу и здравоохранению.

«Она включает социальные меры для людей с ограниченными возможностями, меры по борьбе с детской бедностью, по предотвращению и борьбе с гендерным насилием. Предусмотрены шаги по социальной защищенности уязвимых и малоимущих слоев населения и расширению систем социальной защиты», — отмечает ведомство.

Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу находился с рабочим визитом в Вене с 22 по 24 мая.

экономика