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Польша открыла отдельную регистрацию на визы для людей старше 60 лет в Беларуси

Визовые центры Польши открыли отдельную регистрацию для белорусов от 60 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси визовые центры Польши ввели отдельную регистрацию на визы для людей старше 60 лет, информирует сайт VFS Global.

Отдельная регистрация при подаче документов на визу в польских визовых центрах для людей старше 60 лет будет доступна при наличии приглашения от детей и внуков.

При этом дети и внуки заявителей должны быть официально зарегистрированы в Польше. Отдельная регистрация для такой категории доступна в визовых центрах в Минске, Могилеве, Гомеле, Бресте, Барановичах и Пинске.

Однако уточняется, что посольства будут проверять действительность регистрации приглашающих. При несоответствии информации документы на визу не примут.