Польша открыла отдельную регистрацию на визы для людей старше 60 лет в Беларуси

В Беларуси визовые центры Польши ввели отдельную регистрацию на визы для людей старше 60 лет, информирует сайт VFS Global.
Отдельная регистрация при подаче документов на визу в польских визовых центрах для людей старше 60 лет будет доступна при наличии приглашения от детей и внуков.
При этом дети и внуки заявителей должны быть официально зарегистрированы в Польше. Отдельная регистрация для такой категории доступна в визовых центрах в Минске, Могилеве, Гомеле, Бресте, Барановичах и Пинске.
Однако уточняется, что посольства будут проверять действительность регистрации приглашающих. При несоответствии информации документы на визу не примут.